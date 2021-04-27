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Два десятка отставных генералов, опубликовали открытое обращение в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, указав ему на рост исламизма в стране. Если правительство продолжит бездействовать, то они готовы устроить переворот.

Соответствующее письмо было подписано не только генералами, но и множеством других офицеров в отставке. В опубликованном тексте говорится о том, что Франция находится в смертельной опасности, а они, будучи ее солдатами, не могут оставаться в стороне. Бывшие военные отметили, что в стране может начаться гражданская война, так как в ней возникают все больше анклавов, в которых не действуют законы республики.

В письме офицеры заявили, что обладают огромной поддержкой со стороны силовиков, которые все еще несут службу. Они также припомнили французскому президенту, что он превратил сотрудников правоохранительных органов в «козлов отпущения» в ходе митингов, устроенных «желтыми жилетами».

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