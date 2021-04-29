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Во французском оборонном ведомстве заявили, что вчера, 28 апреля, был проведен тестовый пуск МБР, которой оснащаются подлодки M51.

В опубликованном сообщении говорится о том, что пуск ракеты выполнен со стартовой платформы, предназначенной для подобных испытаний и расположенной в юго-западной части страны, неподалеку от города Бискаррос. Ее запустили в западном направлении. Она пролетела примерно 5 500 километров, а затем рухнула в воду в Атлантическом океане. До ближайшей суши оставалось несколько сотен километров.

Отмечается, что в МБР отсутствовал ядерный заряд, а пуск был осуществлен в полном соответствии со всеми международными правилами и стандартами. Флоранс Парли, глава Минобороны Франции, отметила, что испытание прошло успешно.

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