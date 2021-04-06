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Американский физик-теоретик Митио Каку предположил, что в скором времени люди установят контакт с инопланетянами, однако это приведёт к плохим последствиям.

Как считает Митио, встреча людей и инопланетян будет катастрофой для первых. Так, в качестве примера он приводит ацтеков – их император Монтесума впустил европейцев на свою территорию, и в итоге оказался их заложником. Инопланетяне, как уверен физик, вполне могут поступить аналогичным образом и с людьми.

Поэтому физик отмечает необходимость соблюдения максимальной осторожности в тех вопросах, которые касаются поисков инопланетной жизни.

Ранее похожие заявления делал и Стивен Хокинг. Он сообщал, что в случае контакта людей и менее разумных существ для последних обычно были катастрофические последствия. Как он заявлял, такая же ситуация будет справедлива и для столкновений между цивилизациями, имеющими разный уровень технического развития.

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