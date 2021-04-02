Современное лазерное оружие разрабатывается для поражения систем управления техникой, а не для полного ее физического уничтожения, рассказал российский ученый Иван Ковш. По его словам, сжигать беспилотники или другое вооружение целиком слишком затратно.

Доктор физико-математических наук пояснил, что современная наука уже достигла тех высот, при которых мощный лазер может полностью сжигать боевую технику потенциального противника. Но при этом затраты энергии будут слишком высокие. Поэтому вместо такого дорогого удовольствия было решено направлять лазерное оружие против систем управления.

Для этой цели используется импульс второго электромагнитного излучения, который вызывается лазерным лучом. Он вполне справляется с главной задачей – поражением техники. Если требуется прервать полет разведывательного или ударного БПЛА, импульс сделает это, просто уничтожив систему управления беспилотника.