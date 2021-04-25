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ВСУ планировали провести наступательную операцию на Донбассе по указке своих хозяев из НАТО, однако Россия предъявила весомый аргумент в пользу прекращения подобных попыток. Она в течение всего нескольких дней перебросила на границы с Украиной армию в 150 тысяч человек, что стало одновременно отрезвляющим и сдерживающим фактором для Киева.

Такое заявление сделал подполковник финской армии Симо Песу. Он отметил, что РФ продемонстрировала уникальную мобильность, а также показала свои возможности как Украине, так и поддерживающим ее странам НАТО. Учения, в ходе которых войска моментально выдвинулись к самым границам, показали, что украинская армия в случае попыток обострить ситуацию будет полностью разгромлена в считанные дни.

Беспрецедентная переброска войск продемонстрировала, что Россия готова защищать свои рубежи. Поэтому учениях на границах с Украиной стали предупреждением и для Североатлантического альянса. Который уже в мае планирует проведение учений «Защитник Европы – 2021» вблизи российских границ.

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