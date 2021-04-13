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Компания «Яндекс» использует практики, которые создают дискриминационные условия по отношению к конкурентам, считает Федеральная антимонопольная служба. Ее представители заявляют, что в настоящий момент эти методы тщательно изучаются экспертами.

Пока же на «Яндекс» заведено дело по факту игнорирования требований к инструментам в поисковой выдаче. Сообщается, что ранее компания была предупреждена о подобных последствиях, однако не устранила обнаруженные нарушения. Это может привести к наложению штрафа, сумма которого будет рассчитываться в зависимости от оборота.

Речь идет о том, что «Яндекс» предоставляет целому ряду своих сервисов преимущество в поисковой выдаче. Из-за этого конкуренты, владеющие аналогичными сервисами, оказываются ниже в поиске и теряют трафик. В антимонопольную службу обратились компании ЦИАН, ivi, «Профи. Ру», «Авито» и «Туту.Ру», которые заявили, что поисковый гигант злоупотребляет своим положением на рынке.

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