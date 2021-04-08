Европейский парламентарий Питер ван Дален выразил недовольство тем, что Германия слишком уж осторожно осуждает «нарушения прав человека» в России и Китае. Он призвал правительство ФРГ действовать более решительно и «кусать русского медведя».

Депутат пояснил, что Германия находится в самом центре Европы, из-за чего ей постоянно приходится лавировать, чтобы сохранять хорошие отношения со всеми окружающими государствами. По мнению ван Далена, на Западе уже много лет никаких проблем не возникает, а вот с Востоком все развивается не очень хорошо.

По мнению политика это происходит из-за того, что ФРГ вместо размышлений о правах человека продает России и Китаю свои автомобили и производственное оборудование. Ей нужно срочно прекратить думать о прибыли и начать жесткую политику в отношении РФ, не ограничивающуюся одним лишь словами. И первым этапом должен быть отказ от «Северного потока-2».

Ван Дален уверен, что если Германия будет «кусать русского медведя», а не лаять на него, то России придется изменить свой политический курс.