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Евгений Петросян на днях поделился фотографиями со съезда Международного союза деятелей эстрадного искусства. Как сообщается, этот съезд был организован театром Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

На кадрах, которые опубликовал Петросян, можно увидеть Олега Газманова, Владимира Винокура, Надежду Бабкину, и других представителей эстрады. Пользователей Сети же внимание привлекли кадры с Надеждой Кадышевой.

Как было отмечено, певица уже давно не появлялась на публичных мероприятиях, и некоторые даже не сразу смогли её узнать. По словам поклонников, Кадышева очень сильно изменилась за это время. Некоторые заявили, что она даже выглядит больной, и предположили, что к ней вернулась болезнь. Так, у Кадышевой ранее подозревали рак груди, однако во время операции диагноз не был подтверждён. Кроме того, в 2018 году у неё развилась тахикардия, и Кадышевой пришлось перенести тяжёлую операцию.

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