На пресс-конференции в столице Египта глава российского внешнеполитического ведомства коротко и ясно ответил на вопрос о том, зачем Россия стягивает войска к границам с Украиной.

«Мы там живём, это наша страна», – сообщил министр.

Он также поинтересовался, почему ни один из западных журналистов не спрашивает, зачем Соединенные Штаты стягивают свои войска в разные страны мира за тысячи миль, а также отправляет боевые корабли в Черное море. Почему регулярно проводятся учения НАТО у границ России, тоже никому не интересно. Но зато переброска войск в пределах РФ вызывает в мире массу вопросов.

Лавров отметил, что американские эсминцы все чаще появляются в акватории Черного моря. На этот раз отправка кораблей еще и сопровождается антироссийскими высказываниями.

Также глава МВД РФ усомнился в правдивости заявлений Киева о том, что на Донбассе, мол, тоже живут украинцы, поэтому ВСУ нападать на них не будет. Министр напомнил, что в 2014 году этот аргумент почему-то Украину не остановил.