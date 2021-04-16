Эксперты из Китая считают, что ВМС США стоит опасаться передового российского вооружения. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Согласно заявлению экспертов, несмотря на то, что военная мощь США в настоящее время переживает некоторый спад, она всё равно остаётся внушительной благодаря серьёзному финансированию. Однако Россия, как уверены эксперты, может лишить США господства в море.

Указывается, что после распада СССР США были уверены, что противник полностью потерял своё могущество, и потому Россию на некоторое время оставили в покое. Несмотря на то, что страна была в сложной ситуации, Россия стремительно начала увеличивать свою мощь.

В итоге, когда в США поняли происходящее, они начали использовать ресурсы НАТО, а впоследствии и применять экономические санкции. Отмечается, что Россия, хоть и не обладает большим арсеналом своего вооружения, как США, однако в стране разработали высокоэффективное оружие. По мнению экспертов, это является весомым аргументом для сдерживания США.