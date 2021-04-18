В небе над Черном море регулярно появляются польские, французские, американские самолеты, а также летательные аппараты других стран Североатлантического альянса. Они практически ежедневно кружат у границ российского воздушного пространства, а также довольно часто рискуют ее пересечь.

Кроме того, Минобороны сообщает о случаях обнаружения разведывательных самолетов ВВС США RC-135 рядом с Чукоткой и Камчаткой, неподалеку от других регионов, привлекающих интерес НАТО.

Эксперты уверены, что все эти вылеты необходимы США и Североатлантическому блоку для рекогносцировки. Используя многочисленные радиолокаторы и другое оборудование, которое как правило устанавливается на самолеты-разведчики, НАТО отслеживает перемещения российских боевых кораблей, наблюдает за перемещениями войск и полетами ВКС. Причем делает это с расстояния до 600 километров, что позволяет охватывать большие пространства.

Также разведывательная авиация США высматривает места, в которых расположены комплексы ПВО и зенитно-ракетные системы, командные пункты и штабы ВС России, другие важные военные объекты.