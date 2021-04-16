Американские военные эксперты заявили, что планы Украины создать ядерное оружие имеют низкие шансы на осуществление.

Так, на днях украинский дипломат Андрей Мельник сообщил, что если Украине не позволят вступить в НАТО, то стране придётся заняться созданием ядерного оружия. Как уверены эксперты Military Watch, это весьма маловероятно.

Отмечается, что после развала СССР Украина получила более тысячи ядерных боеголовок, не считая остального арсенала. Однако в 1990-х годах стране пришлось отказаться от ядерного оружия. Так, из-за экономики, находящейся в плохом состоянии, Киев попросту не мог содержать большую армию. Также было оказано и международное давление.

За прошедшее время Украина лишилась большей части своих ценных кадров из сферы ядерной промышленности, которые покинули страну. Кроме того, инфраструктура и экономика находятся в неудовлетворительном состоянии. В итоге попытка возобновить производство ядерного оружия окажется, скорее всего, провальной. Как считают эксперты, своими словами Украина хотела попытаться надавить на НАТО.