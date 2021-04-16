читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские военные эксперты заявили, что планы Украины создать ядерное оружие имеют низкие шансы на осуществление.

Так, на днях украинский дипломат Андрей Мельник сообщил, что если Украине не позволят вступить в НАТО, то стране придётся заняться созданием ядерного оружия. Как уверены эксперты Military Watch, это весьма маловероятно.

Отмечается, что после развала СССР Украина получила более тысячи ядерных боеголовок, не считая остального арсенала. Однако в 1990-х годах стране пришлось отказаться от ядерного оружия. Так, из-за экономики, находящейся в плохом состоянии, Киев попросту не мог содержать большую армию. Также было оказано и международное давление.

За прошедшее время Украина лишилась большей части своих ценных кадров из сферы ядерной промышленности, которые покинули страну. Кроме того, инфраструктура и экономика находятся в неудовлетворительном состоянии. В итоге попытка возобновить производство ядерного оружия окажется, скорее всего, провальной. Как считают эксперты, своими словами Украина хотела попытаться надавить на НАТО.

Вам может понравиться

Работники «КСП Красносельский» обратились к СМИ Петербурга с открытым письмом

Сотрудники комбината «КСП Красносельского района» опубликовали обращение к СМИ на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В рамках обращения, работники предприятия рассказали, что всеми силами стараются работать на совесть, организуя поставки

Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава немецкого оборонного ведомства, заявила, что РФ собирается осуществить провокацию на российско-украинской границе. Согласно ее словам, Россия сейчас пытается спровоцировать Украину на ответную реакцию. Она добавила, что ни

Минобороны России сообщило о проведении 4048 учений в апреле на 101 полигоне

Представители российского оборонного ведомства сообщили, что на территории 101 полигона в апреле текущего года будут проведены 4048 военных маневров. Согласно опубликованному сообщению, военные учения прошли, проходят или будут проведены во
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |