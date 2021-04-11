Эксперты издания Foreign Policy находят все новые и новые объяснения тому, что Россия перемещает свои войска по территории страны и сосредотачивает крупные силы на границах с Украиной.

Изначально они объясняли такие действия РФ попытками проверить реакцию нового американского президента Джо Байдена и его администрации. Россия якобы проверяла те границы, за которые ей не дадут выходить представители власти в США. Сейчас появилось новое объяснение.

Теперь эксперты предлагают другое объяснение. По их новому мнению, Россия перебрасывает войска, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. К таковым отнесены «протесты», а также ситуация с коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим РФ якобы пытается повторить грузинский сценарий – заставить Украину начать активные боевые действия и молниеносно ее победить.

На самом деле причины переброски войск неоднократно назывались и Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым. Россия проводит контрольную проверку войск, а также обеспечивает безопасность своих границ на фоне усиления позиций Украины на Донбассе.