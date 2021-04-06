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Разработанный еще при Советском Союзе Ту-160 – это не просто бомбардировщик, а «гигантский ракетный грузовик», считает автор американского издания The National Interest Питер Сучиу. Он пишет, что хотя этот самолет уже перешел в разряд «устаревших», он все же остается наиболее тяжелым и быстрым из всех существующих сегодня ракетоносцев.

Автор заявляет, что Ту-160 по внешнему облику напоминает американский Rockwell B-1 Lancer, который собственно и стал примером для создания советской авиации. Однако на внешнем виде сходство заканчивается. По своим характеристикам российский бомбардировщик выигрывает с большим отрывом – он значительно быстрее и больше, а также может использовать бомбовые отсеки для пуска ракет, что недоступно самолету ВВС США.

К достоинствам Ту-160 автор относит и умение этого ракетоносца моментально исчезать из зоны нанесения удара. Он разгоняется до скорости в два числа Маха и покидает опасное для себя место в считанные секунды.

Сучиу напомнил, что в прошлом году Ту-160 совершили рекордный полет продолжительностью 25 часов. Бомбардировщики сопровождались истребителями МиГ-31, а также несколько раз осуществляли дозаправку в воздухе.

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