Атомный российский крейсер «Петр Великий» много лет нагоняет страх на американский флот. Этот боевой корабль имеет вооружение фактически на все случаи жизни и всегда готов вступить в бой с потенциальным противником, проявляющим агрессию в море, на суше или в воздухе.

Военный эксперт Константин Стрельбицкий рассказал, что благодаря атомной силовой установке крейсер не ограничен в дальности плавания. На его борту имеется большой арсенал ракет для уничтожения кораблей и подводных лодок противника, а также наземных его позиций. Кроме того, на палубе постоянно располагаются боевые вертолеты, готовые вступить в бой в воздухе или на земле.

Все установленные на крейсере ракеты – это либо модернизированные, либо совершенно новые версии вооружения. Благодаря этому боеспособность корабля находится на самом высоком уровне. И если он встретит враждебно настроенный американский или натовский флот, то сумеет ответить на любые наступательные действия мощным ракетным ударом.