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Алексей Малашенко, эксперт-востоковед, при комментировании конфликта на таджикско-киргизской границе отметил, что он вряд ли перерастет в полномасштабную войну, однако может вызвать потасовки среди мигрантов на территории РФ.

Согласно словам специалиста, Баткенский район считается спорной территорией, так как обе страны считают его своей землей. В результате на нем нередко возникают конфликты между киргизами и таджиками. Хоть местным властям и удалось утихомирить народы в месте инцидента, однако во всем остальном регионе ситуация остается неурегулированной.

При этом эксперт считает, что полноценная война между странами не начнется. Даже если это произойдет, то в конфликт вмешается РФ, которая не станет никого поддерживать, а возьмет на себя роль посредника между Бишкеком и Душанбе. Однако на самой территории России могут возникнуть столкновения между соответствующими этническими общинами.

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