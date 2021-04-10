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Эксперт Игорь Юшков рассказал, зачем США нужны санкции, вводимые против «Северного потока-2».

Согласно его заявлению, Америка желает получить основную долю в газовом рынке в Европе, однако в экономическом плане это невозможно, так как Россия всегда сможет дать Европе скидку. В итоге они используют политику. Эксперт отметил, что даже в документах указано, что одной из целей введения санкции является поддержка добычи газа в США.

Кроме того, Юшков указал, что в США боятся лишиться авторитета, который имеется у страны в мировой политике. Однако, как он отметил, санкции против газопровода всё равно не действуют.

Так, в конце 2019 года, согласно принятым санкциям, было запрещено оказывать услуги по строительству и финансированию, связанные со строительством газопровода. Из-за этого западным компаниям пришлось уйти, а Россия в течение года подготовила свои суда. Такое положение дел не нравится США, но остановить строительство газопровода можно будет только в том случае, если так решат в Европе.

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