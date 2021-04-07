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Дестабилизация ситуации на Донбассе выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как он получает отличную возможность восстановить свой стремительно падающий рейтинг, уверен аналитик Евгений Минченко. Также он считает, что украинский лидер пытается мобилизовать правящие элиты страны вокруг себя.

Еще одна причина, по которой Зеленскому выгодна эскалация конфликта – это привлечение внимание Запада к Киеву и давление с его помощью на Россию. Результаты уже налицо – ключевые игроки США, ФРГ и Франция заявили о своей поддержке Украины, а также выразили обеспокоенность действиями России, которая перемещает войска.

По словам Минченко, любые спорные ситуации Запад будет трактовать в пользу Киева, что несет Зеленскому увеличение рейтинга и избавление от конкурентов.

Напомним, что ранее глава МИД Украины заявил, что Киев не намерен нападать на ДНР и ЛНР, Он будет лишь открывать ответный огонь в случае появления угрозы для военнослужащих ВСУ.

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