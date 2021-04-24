Российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал появившееся вчера в Сети видео с уничтожением ЗРПК «Панцирь-С1» посредством турецкого беспилотного аппарата от компании Roketsan. Он заявил, что этот ролик стал очередной частью «войны мультиков».

По словам специалиста, в последнее время подобные записи появляются все чаще. Ранее такие методы рекламы различных видов вооружений применялись в основном блогерами-энтузиастами, но сейчас за дело взялись сами компании, которые производят оружие. Мураховский отмечает, что сам он не считает такие рекламные ходы правильными, однако тенденция уже вырисовалась и с этим ничего не поделаешь.

Эксперт, который дал интервью порталу “Царьград”, заявил, что в реальной боевой обстановке новый турецкий дрон не будет столь шустрым. Если выстроить грамотную противовоздушную оборону, то беспилотник со своими «умными бомбами» не сможет нанести никакого вреда «Панцирю». И реклама его точно не спасет от поражения ракетой ЗРПК.