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В Краматорске в скором времени появится база украинских беспилотников, которые станут главной ударной силой ВСУ, сообщает военный эксперт Александр Михайловский. По его словам, Украина решила задействовать на Донбассе новую тактику. Она не будет сейчас отправлять солдат в наступление, а максимально использует полученные от Турции «Байрактары».

В Краматорске Киев разместит пункт управления дронами, что позволит БПЛА быстро пересекать линию разграничения и вести разведку либо наносить удары по позициям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Эксперт порекомендовал всем, кто наблюдает за ситуацией в Донбассе, не брать в расчет «миролюбивые заявления министра обороны Украины». Она все равно начнет боевые действия, несмотря на высказанное Андреем Тараном желание урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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