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Россия в отличие от Запада не будет выражать глубокую озабоченность, если Украина вдруг начнет наступательную операцию на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. В ситуации, когда живущие на Донбассе граждан РФ начнут гибнуть под гусеницами танков, Россия моментально даст Киеву отпор и разорвет остатки отношений с Европой и США, уверен политический аналитик Игорь Коротченко.

Он уверен, что Москва в случае наступления Украины на Донбасс проведет операцию по принуждению к миру. При этом она может и не переходить границы – достаточно лишь нанести несколько ракетных ударов со своей территории, чтобы сделать Киев более миролюбивым.

Кроме того, Коротченко считает, что в случае полномасштабной войны на Донбассе Украина расколется на западную и восточную. Первая достанется Польше, а вторая скорее всего отойдет к России.

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