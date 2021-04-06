Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что между Москвой и Киевом будет война за Крым. Своё предсказание он озвучил 6 апреля во время пресс-конференции НСН, опубликованной на YouTube-канале агентства.

Согласно мнению Стрелкова, произойдёт это в том случае, если Россия не вступит в конфликт в Донбассе. Он отметил, что США вынуждают Москву “сдать Донбасс без боя”. Однако это даст лишь короткую отсрочку перед тем, как Украина начнёт боевые действия в отношении Крыма. При этом полученная отсрочка ещё и ухудшит позиции в военном конфликте.

Стремление Киева начать войну против России за Донбасс и Крым, как считает Стрелков, сомнений не вызывает. Подготовка ведётся на Украине с начала года, и преимущество, как он считает, именно у неё – Россия начала отправлять к границе с Донбассом свои вооружённые силы только в марте.

Также, отвечая на вопрос журналиста, Стрелков отметил, что наступление Украины уже могло бы начаться. Преградой выступила погода – нередко в начале апреля в регионе устанавливается “сухая и теплая погода”, однако в этом году всё обстоит иначе. При этом Игорь Стрелков отметил, что не знает, продолжится ли наступление украинских войск “после окончания периода распутицы” – он не посвящён в планы Киева или Москвы и опирается лишь на собственные сведения, полученные оперативным путём.