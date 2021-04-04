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Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко пожелал представителям ВСУ «гореть в аду» за обстрел окраин Донецка с беспилотного аппарата. Напомним, что в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Александровское погиб пятилетний ребенок, а также была ранена женщина.

Бывший украинский парламентарий уверен, что подобные обстрелы осуществляются по команде руководства страны. ВСУ специально «отстреливает детей и стариков», потому что солдат, который фактически сбросил бомбу, управляя БПЛА, никак не мог не видеть, что внизу гуляет бабушка с внуком.

«Надеюсь, что вы до старости лет будете мучаться сначала на земле – в застенках, куда вас на всю жизнь отправит честный народный суд Украины. А уже потом, еще вечность ваши души будут мучиться в аду!» — заявил Журавко.

Он также отметил, что на руках у президента Украины Владимира Зеленского и его свиты навсегда останется кровь невинных людей.

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