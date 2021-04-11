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Рядовой геймер, личность которого до сих пор не установлена, на протяжении нескольких месяцев общался с американской администрацией, которая передавала его вопросы пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. Он представлялся журналистом британского издания Daily Mail Кейси Монтегю и объяснял свое отсутствие на пресс-конференциях пандемией коронавируса.

Фальшивый репортер отправлял свои вопросы посредством электронной почты и получал на них ответы. Также он создал аккаунты в социальных сетях, на которые были подписаны американские чиновники. «Журналист» умело воспользовался действующим в США законом о свободе информации, что позволило ему получить персональную информацию Джейка Салливана, занимающего пост советника президента США по нацбезопасности, и самой Псаки.

Позже он объяснил свои действия желанием улучшить качество работы журналистского корпуса и получить ответы на вопросы, волнующие как его самого, так и друзей. Личность геймера, сыгравшего в столь увлекательную игру с высшими чиновниками страны, пока не установлена.

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