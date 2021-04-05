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В статье немецкого издания DWN, переведенной «ПолитРоссией», отметили, что Соединенные Штаты и НАТО готовят для РФ неприятный сюрприз, который касается выполнения конвенции Монтре.

По мнению авторов материала, Североатлантический альянс пытается сформировать свой Черноморский флот, однако этому препятствует соответствующая конвенция, которая была подписана около 85 лет назад. Она не позволяет военным судам иностранных государств находиться в акватории более 21 дня и вводит ограничения на их тоннаж. За ее выполнением следит Турция, контролирующая проливы Босфор и Дарданеллы.

Однако эксперты считают, что Анкара планирует перестать следовать данной конвенции. Она также может сыграть главную роль в создании Черноморского флота при НАТО. В издании указывают, что сейчас США усиленно ищут возможности для обхода или расторжения договора. России при этом придется ввести ответные меры.

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