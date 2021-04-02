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Две дизель-электрические российские подлодки проекта «Варшавянка», приписанные к Балтийскому флоту, разыграли дуэльную ситуацию неподалеку от Калининграда, сообщает пресс-служба ЗВО. Экипажи субмарин поочередно отрабатывали контратаку и атаку на подводную лодку потенциального противника, а также задействовали гидролокационные средства для обнаружения и оружие для уничтожения «врага».

Сообщается, что сперва подлодка «Петропавловск-Камчатский» сумела занять выгодную боевую позицию, не привлекая внимание условного противника и нанесла по нему торпедный удар. После этого субмарина «Волхов» уклонилась от атаки и контратаковала головную ДЭПЛ флота.

Обе подводные лодки были переданы на вооружение Балтфлота в 2019–2020 годах. В настоящее время осуществляется строительство еще двух субмарин проекта «Варшавянка» – «Уфа» и «Магадан», которые заложили в позапрошлом году. В 2021-м планируется также закладка бесшумных подлодок «Якутск» и «Можайск», относящихся к тому же проекту.

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