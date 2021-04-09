Врач и телеведущий Александр Мясников принял участие в съёмках передачи «Полный контакт» и сообщил, что вакцинация не сможет полностью остановить коронавирус.

Согласно его заявлению, вакцина может спасти от тяжёлого течения заболевания. Так, он рассказал, что среди тех, кто поставил прививку, ещё никто тяжело не заболел и не скончался. Кроме того, ведущий заявил, что в подавляющем большинстве случаев – в 90%, коронавирус является всего лишь ОРЗ. В остальных случаях это «ковидная пневмония», и вакцина способна с ней справиться.

Мясников сообщил, что даже если человек уже переболел коронавирусом, то вырабатывающиеся антитела не защитят его от другого штамма. Вакцина же способна защитить от всех штаммов.

Также Мясников предсказал, что новые всплески заболеваемости в России ожидаются в конце мая и осенью.