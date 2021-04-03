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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о бюджетных лекарствах.

Как отмечается, бюджетные аналоги лекарств, или дженерики, отпугивают некоторых пациентов своей дешевизной. По словам Мясникова, все предрассудки, связанные с аналогами лекарств, не имеют под собой оснований.

Врач рассказал, что дженерики проходят те же самые клинические испытания, где проверяются их эффективность и безопасность, что и дорогие лекарства. Различаться по положительным или побочным эффектам они не должны, так как по определению являются одним и тем же.

Также Мясников отметил, что врачи выписывают более дешевые лекарства для того, чтобы пациент точно их принимал, а не отказался от препарата из-за его высокой стоимости.

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