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Месяц, в котором родился человек, оказывает влияние на его здоровье, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что это вполне доказанный факт, так как американский Колумбийский университет провел соответствующее исследование с медицинскими картами полутора миллионов человек.

Изучение карт показало, что люди, родившиеся в одном и том же месяце, часто сталкиваются с одинаковыми недугами. К примеру, те, кто родился в апреле, оказались предрасположены к стенокардии, а в мае – к недовесу при рождении.

Также Мясников назвал и другие месяцы. Выяснилось, что родившиеся в августе чаще остальных болеют астмой, в январе – кардиомиопатией и гипертонией. Дата рождения в феврале таит в себе угрозы для дыхательной системы, а в марте – для сердечной мышцы и к таким серьезным болезням, как порок сердца или аритмия.

Для людей, родившихся в остальные месяцы, риски для здоровья выглядят следующим образом:
– Июнь – инфаркт миокарда, острый коронарный синдром.
– Июль – гипертония, болезни мочевыводящей системы, астма.
– Август – астма.
– Сентябрь – болезни ЖКТ, приступы тошноты и рвоты.
– Октябрь – ОРЗ, ОРВИ, ИППП, аллергия на укусы насекомых.
– Ноябрь – минимальный риск ишемической болезни сердца, аритмии и рака легкого.
– Декабрь – частые травмы и синяки.

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