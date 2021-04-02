Власти Омска планируют провести массовый демонтаж ларьков и киосков, которые работают с нарушениями закона. До конца года может быть снесено около 500 таких торговых точек. Но ситуация с ними не так проста, как может показаться.

Все дело в том, что в 2020–2021 годах истекли или скоро истекут сроки действия договоров на установку павильонов. Согласно действующему законодательству, предприниматели имеют полное право продлить соглашения и продолжать работать. Вот только мест, на которых пока еще установлены их киоски или ларьки, фактически уже нет.

Несмотря на то, что договора все еще имеют силу, местные власти уже исключили земельные участки из схемы размещения малых архитектурных форм. Поэтому перезаключить соглашения имеет возможность лишь каждый пятый предприниматель. Остальные павильоны пойдут под снос, а их владельцам придется искать другое место. Закон вроде бы на стороне бизнесменов – они имеют право на компенсационный участок либо на включение в схему самостоятельно выбранного места. Но на самом деле все гораздо хуже.

Количество компенсационных мест в Омске мизерно, поэтому всем предпринимателям их точно не хватит. Включить новый участок в схему можно, но для этой придется пройти семь кругов бюрократического ада. Получается, что большинству ларьков придется закрываться на совсем. Именно в такой ситуации, к примеру, оказалась сеть киосков с мороженым «Инмарко», которая будет вынуждена закрыть каждую вторую торговую точку.