Сотрудники Народной милиции ДНР приступили к работам по восстановлению старых и строительству новых укреплений рядом с развалинами Донецкого аэропорта. Об этом заявили представители Украины в Совместном центре по координации и контролю соблюдения перемирия.

Они отметили, что информация о грубом нарушении условий режима прекращения огня уже передана в миссию ОБСЕ. Также ей сообщено и о строительстве новых позиций ополченцев неподалеку от населенного пункта Широкино.

В самопровозглашенной Донецкой республике в настоящий момент не комментируют эти сведения.

Напомним, что с февраля обе стороны конфликта на Донбассе регулярно заявляют о нарушениях перемирия. Кроме того, в марте ситуация обострилась из-за учений России, проводимых на границах с Украиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Москва не намерена на кого-либо нападать, поэтому перемещения ее войск не должны никого интересовать.