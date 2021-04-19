Дмитрий Тарасов в Stories Instagram неожиданно решил рассказать о своих прошлых отношениях.

Так, в настоящее время футболист женат на Анастасии Костенко. В их браке царят, по его словам, уважение, свобода, любовь. Также футболист отметил отличный секс и то, что с Анастасией у него есть планы на будущее. Говоря о девушках, с которым он встречался до Костенко, Тарасов заявил, что там были постоянные ссоры, слёзы, сопли, страсть, вынос мозга, измены и так далее.

Тарасов пять лет был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, которая стала его второй женой. Первой женой была Оксана Пономаренко. О ком именно футболист говорил, рассказывая о своих прошлых отношениях, неизвестно. Однако, как отмечается, после расставания между Тарасовым и Бузовой сложные отношения и они постоянно негативно высказываются в адрес друг друга.