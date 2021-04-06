Учёные Университета Суррея разработали новый метод выявления коронавируса.

Так, сейчас коронавирус выявляют при помощи антигенных или молекулярных тестов. Оба способа обладают своими недостатками – антигенные тесты имеют меньшую точность, а молекулярные тесты занимают больше времени.

Специалисты предложили использовать для тестирования мазок с кожи человека. В нём требуется исследовать секрецию кожного жира – так можно узнать, вызвал ли коронавирус какие-либо изменения в организме. Как отмечается, ранее подобные тестирования использовались для определения у людей болезни Паркинсона и диабета I типа.

Отмечается, что отбор проб кожного жира является простым и неинвазивным способом, который можно использовать и для диагностики заболевания, и для дальнейшего мониторинга. Собирается этот мазок путём протирания верхней части спины.

В исследовании был взят мазок у 67 добровольцев. Анализ кожного жира показал, что у 30 человек положительный результат на коронавирус. У них, как выяснилось, уровень некоторых липидов был ниже, чем у людей, у которых коронавирус не был обнаружен.