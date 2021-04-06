читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные Университета Суррея разработали новый метод выявления коронавируса.

Так, сейчас коронавирус выявляют при помощи антигенных или молекулярных тестов. Оба способа обладают своими недостатками – антигенные тесты имеют меньшую точность, а молекулярные тесты занимают больше времени.

Специалисты предложили использовать для тестирования мазок с кожи человека. В нём требуется исследовать секрецию кожного жира – так можно узнать, вызвал ли коронавирус какие-либо изменения в организме. Как отмечается, ранее подобные тестирования использовались для определения у людей болезни Паркинсона и диабета I типа.

Отмечается, что отбор проб кожного жира является простым и неинвазивным способом, который можно использовать и для диагностики заболевания, и для дальнейшего мониторинга. Собирается этот мазок путём протирания верхней части спины.

В исследовании был взят мазок у 67 добровольцев. Анализ кожного жира показал, что у 30 человек положительный результат на коронавирус. У них, как выяснилось, уровень некоторых липидов был ниже, чем у людей, у которых коронавирус не был обнаружен.

Вам может понравиться

Актёр Уайатт Рассел рад, что зрителям не понравился новый Капитан Америка

Актёр Уайатт Рассел, исполнивший в сериале «Сокол и Зимний Солдат» роль нового Капитана Америки, прокомментировал отношение зрителей к его персонажу. Так, зрители с первого же появления невзлюбили персонажа Рассела, сыгравшего
  • Анна
  • 04.04.2021
  • читать 1 минуту

На московской парковке мужчину жестоко избили бильярдными шарами

В Москве неизвестные жестоко избили местного жителя, использовав для этого бильярдный шар. Инцидент произошёл в доме на Дубнинской улице. Согласно имеющейся информации, мужчина спустился на парковку жилого комплекса, после чего
  • Анна
  • 04.04.2021
  • читать 1 минуту

Специалисты рассказали, как проверять квартиру перед покупкой

Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра сообщили, как проверять покупаемую недвижимость до совершения сделки, чтобы не лишиться своих денег. Главное правило – проверять, что продажей недвижимости занимается собственник. Можно воспользоваться выпиской
  • Анна
  • 03.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 апреля – небольшая облачность, до 12 °C |