Представители МИД России в Центральноафриканской Республике указали на недопустимость распространения ложных заявлений сотрудниками МИНУСКА. Речь идет о беседе с главой многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкером Ндиай.

Ранее генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов направил заместителю главы МИД РФ Сергею Вершинину открытое письмо с призывом дать оценку действий представителя международной организации.

Манкер Ндиай после визита в Москву в эфире французской радиостанции RFI заявил, что в ходе переговоров в российском министерстве обсуждался вопрос проведения расследования деятельности российских инструкторов в ЦАР и якобы произошедших нарушений прав человека на территории республики.

«В связи с вашим обращением касательно вышедшего в эфир французской радиостанции RFI 9 апреля интервью главы Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) М. Ндиай, сообщаем, что в ходе состоявшихся 5 апреля в МИД России встреч ооновский руководитель не поднимал вопрос нарушений прав человека в ЦАР, приписываемых российским инструкторам», – заявил замглавы МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что подобные действия представителя МИНУСКА недопустимы. Дезинформация мешает конструктивному взаимодействию с международной организацией, подчеркнул Вершинин.