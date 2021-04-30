Международная группа учёных рассказала, что в Северной Америке одичавшие ослы и лошади помогают справиться с проблемой, связанной с пересыханием водоёмов.

Как сообщается, около девяти тысяч лет назад люди истребили здесь всех крупных животных. В итоге из-за этого дикие животные стали страдать от нехватки воды. Из-за недостатка воды также начала погибать зелень, а это, в свою очередь, привело к расширению пустыни.

Однако ситуацию неожиданно решили ослы и лошади, которые были завезены из Европы. Они начали вырывать в земле ямы, которые могли достигать до двух метров в глубину. Животные так пытались найти воду. Образовавшиеся водоёмы начали посещать десятки других видов животных. Кроме того, вокруг этих водоёмов начинала расти зелень.

В дальнейшем учёные собираются продолжить изучение видового разнообразия и его влияния на окружающую среду.