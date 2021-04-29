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Строительство базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане и действия Москвы в этой стране логично вытекают из сирийской кампании, считает востоковед и военный эксперт Борис Рожин.

Такое мнение специалист выразил в комментарии изданию «ПолитОнлайн», оценивая запущенную США подрывную информационную работу против строительства российского пункта базирования ВМФ в Порт-Судане.

«Стратегические причины активности в Азии и Африке в общем-то те же, выстраивание стратегического фронта в Восточной Европе, где возможность проявить активность ограничена, вынуждает переносить активные действия в другие регионы», — объяснил эксперт.

Именно по этой причине, считает Рожин, информагентство Bloomberg выпустило «утку» о заморозке строительства российской базы в Судане. Фейк был оперативно развенчан российским посольством в Хартуме и суданскими дипломатами.

Востоковед напомнил, что спустя месяц после указа президента России Владимира Путина о создании пункта базирования в Порт-Судане Вашингтон начал «вторжение в Судан», исключив республику из списка стран-спонсоров терроризма и предоставив Хартуму кредиты для погашения долга перед Всемирным банком.

«Откровенно говоря, в бедном и разоренном Судане лежит прекрасная возможность подрыва экономических, политических и военных интересов всех противников США», — подытожил Борис Рожин.

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