Немецкое издание «Der Spiegel» опубликовало в сети фотографии со спутника, изображающие лагерь российских войск на Крымском побережье. По словам авторов снимков, эта база была создана буквально недавно – в конце марта-начале апреля. Она вместила в себя несколько десятков тысяч военнослужащих, а также более 1000 единиц боевой техники.

Немецкие аналитики сперва заявляли о 40-тысячной армии, а затем пересчитали и сообщили, что в на базе располагается не меньше 60 солдат. Столь высокая численность личного состава вызывает у экспертов серьезные вопросы.

Впрочем, ничего странного в создании столь мощной базы в Крыму нет. Все дело в том, что Киев регулярно проводит учения у самых границ полуострова, рядом с ними постоянно появляются американские беспилотные аппараты и самолеты-разведчики. Поэтому создается угроза безопасности РФ. Которую Москва в случае чего намерена быстро и эффективно отразить. Именно с этой целью войска перебрасываются к рубежам России не только в Крыму.