Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев предложил план борьбы с поставками некачественных продуктов в школы. Цивилев считает, что его инициатива позволит оперативно реагировать на жалобы, касающиеся качества питания и предотвращать возможные отравления. Свое предложение депутат направил вице-губернатору Олегу Эргашеву.

По мнению Алексея Цивилева, организацию школьного питания должны контролировать родительские комитеты и мобильные лаборатории. Родительские проверки и своевременная огласка нарушений смогут положительно повлиять на качество продукции. Кроме того, это ускорит процесс, так как не потребует согласований с городским Роспотребнадзором во главе с Наталией Башкетовой, нередко реагирующим на подобные сигналы с опозданием. Также это позволит уменьшить число ненужных проверок на комбинатах питания.

В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи отравления школьников. В прошлом году в кронштадтской школе №422 отравилось 151 человек. Учебное учреждение обслуживала компания «ТД Профпит». Во время проверки в продуктах были выявлены бактерии кишечной палочки. После инцидента школа сменила поставщика, контракт был заключен с компанией «Карт Бланш». Вскоре во время очередной проверки специалисты обнаружили на взятых образцах продуктов бактерии, способные вызывать кишечную инфекцию.

В конце марта у десятерых воспитанников детского сада №2 Калининского района, который обслуживает «Альфа-Провиант», появились симптомы пищевого отравления. Подобный случай произошел и в дошкольном учреждении №60.

В социальных сетях можно найти массу групп, где петербургские родители оставляют жалобы на надлежащее питание в школах и детских садах. Недавно в одном из пабликов был составлен антирейтинг поставщиков. Лидером по количеству жалоб стала крупная частная компания «Фирма Флоридан». Второе место занял комбинат «Артис-детское питание».

Отметим, что «Флоридан» стал объектом внеплановой проверки – так Роструд отреагировал на информацию о нарушениях компанией требований трудового законодательства.

В адрес «Артиса» в основном поступают жалобы на ненадлежащее качество блюд. Недавно в школе №93 поселка Шушары произошли крупные скандалы – сначала детям на завтрак подали полусырую запеканку со странным запахом. Дети заметили, что если кто-то из них отказывается от завтрака, порцию пытаются отдать ученикам из следующей партии. А однажды детям на обед подали борщ с кусками сырого мяса.

Все это наглядно показывает важность усиления контроля за работой поставщиков школьного питания. Быстрая проверка и реагирование на жалобы, как предлагает депутат Цивилев, может заметно снизить риск отравлений и повысить качество пищи, предлагаемой детям.