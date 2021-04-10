Киев традиционно пускается в «иезуитские» уловки по отношению к Донбассу, заявил депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он пояснил, что Украина громогласно заявляет о том, что военный путь возвращения региона неприемлем, что этот вопрос нужно решать только дипломатическим путем, но вместе с тем продолжает ежедневные обстрелы самопровозглашенных республик.

Парламентарий также отметил, что если бы Киев хотел закончить противостояние на Донбассе и вернуть регион без стрельбы, то давно бы исполнил требования Минских соглашений. Однако он уже шестой год придумывает все новые и новые поводы для продолжения боевых действий и обострения ситуации.

Украина «увиливает» от взятых на себя обязательств, что означает только желание продолжать войну.

Украинские политики, включая президента Владимира Зеленского, неоднократно заявляли о том, что построят цветущую страну с развитой экономикой, после чего и Донбасс, и Крым сами захотят вернуться в ее состав. Однако пока их усилий хватает лишь на обстрелы восточных территорий.