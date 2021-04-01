Депутат пермской Гордумы Игорь Рогожников был объявлен в розыск. Об этом заявило издание «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, розыск ведётся из-за уголовного дела, которое касается дома сирот в Добрянке. В этом деле несколько участников – сын Рогожникова Юрий, Егор Плюснин – сын депутата заксобрания Виктора Плюснина, а также бизнесмен Максим Волик. По информации следствия, Рогожников с сыном занимались реконструкцией здания на Добрянке, однако сделали они это весьма некачественно. Сироты, которым было передано здание, заявили, что жить там невозможно.

Игорь Рогожников сейчас, как сообщает один из источников издания, может пребывать за границей – а именно, в Испании. Также известно, что Рогожников уже несколько месяцев не участвует в заседаниях и прочих мероприятиях Гордумы. Обвинение ему было предъявлено заочно.