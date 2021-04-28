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Департамент строительства Москвы в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил возведение жилого дома под наклоном.

Так, ранее СМИ обратили внимание на многоэтажку в районе Зюзино, которая была построена под явно заметным наклоном. Фотографии дома были опубликованы в Сети. Из-за внешнего сходства дом прозвали Пизанской башней.

Как рассказали представители департамента, здание, о котором идёт речь, находится на улице Каховка. Оно было построено в рамках программы реноваций. При этом сам дом, а также находящиеся поблизости здания расположены на местности, которая имеет перепады высоты в семь метров. Из-за этого практически с любого места, где бы люди не фотографировали дом, будет казаться, что он стоит под наклоном.

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