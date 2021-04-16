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Дмитрий Песков, представитель Кремля, дал комментарий по поводу действий НАТО возле границ РФ. Ранее в РИА Новости рассказали о том, что страны Запада проводят разведку возле Крыма, готовятся к крупным маневрам и перебросили военные корабли в Черное море.

Согласно его словам, на данный момент времени сложилась крайне напряженная обстановка. К российским границам было переброшено множество подразделений Североатлантического альянса и Соединенных Штатов для проведения различных военных учений. Любые дополнительные шаги в подобной ситуации лишь повышают уровень напряженности в регионе.

В СМИ при этом отмечают, что в последние дни над линией разграничения в Донбассе все чаще появляется беспилотники западных стран. К примеру, американские разведывательные дроны RQ-4 следят за тем, как ополченцы ЛДНР готовятся к возможной обороне своих земель. ВСУ при этом испытывают турецкие БПЛА Bayraktar TB2. НАТО также заметно усилило свое присутствие в черноморской акватории. В текущем месяце сюда должны будут прибыть 2 ракетных эсминца ВМФ США.

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