Несмотря на то, что Минобороны ФРГ уже несколько раз сообщило, что навигационное оборудование из России, установленное на немецких подводных лодках, жестко контролируют, Берлин все таки ударился в панику, пишет польский журналист Мачей Шопа (Maciej Szopa). Он также развивает панические настроения в своей публикации.

Так, эксперт заявляет, что навигационное оборудование «Транзас» было установлено на подлодки еще при Герхарде Шредере, который имел дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и сейчас работает в «Газпроме». Кроме того, по мнению Шопы, все не ограничивается лишь подлодками. Вполне вероятно, что системы «Нэви сейлор 4100» ставили на буксиры и ряд вспомогательных немецких судов. Что еще больше повышает риски.

Шопа также пишет, что навигационное оборудование из России ставили на самые современные субмарины – U-35 и U-36. Теперь оно передает информацию россиянам, которые всегда знают, где эти подлодки находятся.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия даже может потопить субмарины, для чего достаточно отдать команду навигационным системам.