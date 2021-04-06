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Автор датского издания Кристиан Моуритцен высказался насчёт переброски российских войск к границе с Украиной.

Как отмечается, на это обратили внимание многие европейские издания. Согласно опубликованной в Berlingske статье, переброс войск к украинской границе является реакцией Путина на оскорбление, которое совершил президент США Байден. Так, автор указывает, что Байден, когда назвал Путина «убийцей», весьма серьёзно его задел, но это не повод начинать войну в Европе.

По убеждениям Моуритцена аграрии на юге России столкнулись с проблемой – нечем перевозить их продукцию и технику, так как все вагоны были отправлены на переброску танков и БМП. Впрочем, свои высказывания он ничем не подкрепляет.

Обозреватель отметил высокую “нервозность в регионе”, но, как он считает, “большой войны” не будет. Также Моритцен уточнил, что удара России со стороны Крыма можно не опасаться – журналист убежден, что при попытке осуществить наступление через залив Сиваш российские войска могут столкнуться с непреодолимыми трудностями. Под этим журналист подразумевал протяженные заболоченные территории, преодоление которых и может стать непосильной задачей.

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  • Анна
  • 04.04.2021
  • читать 1 минуту
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