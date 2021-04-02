Данила Козловский и Александр Петров впервые будут задействованы в одном телепроекте.

Козловский и Петров, как отмечается, являются самыми востребованными актёрами в России за последнее десятилетие – в рейтинге «Бюллетень кинопрокатчика», который был опубликован осенью, они заняли первое и второе место соответственно. Кроме них, в сериале появятся Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Вместе работать им предстоит над телепроектом Валерия Тодоровского «Надвое». Согласно сюжету, главными героями являются двое друзей, которые также работают вместе. Им предстоит отправиться в Санкт-Петербург по рабочим вопросам, где их ждёт неожиданная с встреча двумя девушками. Эта встреча поменяет им жизнь.

Сериал можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» и сервисе more.tv. Дата премьеры на данный момент неизвестна.