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Челябинские специалисты работают над созданием автобуса-амфибии для перемещения в заполярном регионе. Он сможет держаться на воде более одного часа.

Согласно словам разработчиков, создать подобное транспортное средство крайне сложно, так как в мире не существует его аналогов. В качестве заказчика выступил автозавод «УРАЛ». Этот вездеход сможет преодолевать глубокие сугробы, ездить по пересеченной местности и поддерживать комфортную температуру в салоне даже при очень низких температурах.

Научные сотрудники ЮУрГУ создали прототип транспорта. Этот автобус уже способен обеспечить пассажиров всем необходимым в экстремальных условиях Арктики. Он также оснащен автономной системой жизнеобеспечения, которая позволит людям дождаться прибытия спасателей даже в сильные морозы. Его ходовая часть при этом была создана специалистами МГТУ имени Баумана.

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  • Анна
  • 09.04.2021
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