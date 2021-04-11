Челябинские специалисты работают над созданием автобуса-амфибии для перемещения в заполярном регионе. Он сможет держаться на воде более одного часа.

Согласно словам разработчиков, создать подобное транспортное средство крайне сложно, так как в мире не существует его аналогов. В качестве заказчика выступил автозавод «УРАЛ». Этот вездеход сможет преодолевать глубокие сугробы, ездить по пересеченной местности и поддерживать комфортную температуру в салоне даже при очень низких температурах.

Научные сотрудники ЮУрГУ создали прототип транспорта. Этот автобус уже способен обеспечить пассажиров всем необходимым в экстремальных условиях Арктики. Он также оснащен автономной системой жизнеобеспечения, которая позволит людям дождаться прибытия спасателей даже в сильные морозы. Его ходовая часть при этом была создана специалистами МГТУ имени Баумана.