В издании ТАСС, сославшись на источник в Брюсселе, сообщили, что Чехия призовет страны НАТО выслать российских дипломатов.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в столице Бельгии начались подготовительные работы к проведению очередного заседания совета Североатлантического альянса. В рамках него выступит руководитель чешского МИДа, который расскажет о конфликте с РФ и обсудит возможность ограниченной высылки российских дипломатов из стран-участниц военно-политического блока.

Позднее представители НАТО подтвердили информацию о скором проведении заседания, где будет участвовать глава внешнеполитического ведомства Чехии. Оно состоится в конце нынешней недели. Точное время начала мероприятия не раскрывается.