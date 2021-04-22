Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании ТАСС, сославшись на источник в Брюсселе, сообщили, что Чехия призовет страны НАТО выслать российских дипломатов.

Согласно словам собеседника информационного агентства, в столице Бельгии начались подготовительные работы к проведению очередного заседания совета Североатлантического альянса. В рамках него выступит руководитель чешского МИДа, который расскажет о конфликте с РФ и обсудит возможность ограниченной высылки российских дипломатов из стран-участниц военно-политического блока.

Позднее представители НАТО подтвердили информацию о скором проведении заседания, где будет участвовать глава внешнеполитического ведомства Чехии. Оно состоится в конце нынешней недели. Точное время начала мероприятия не раскрывается.

Вам может понравиться

Россия разозлила Турцию уничтожением беспилотника Bayraktar TB2 новым оружием

В Сети был размещен анимационный ролик, на котором демонстрируется нейтрализация турецкого ударного дрона Bayraktar TB2 новейшим оружием РФ. Видео возмутило Анкару. На опубликованных кадрах можно увидеть как дрон-камикадзе «Ланцет» российского

Бостонский стартап Regent займётся разработкой электрического гидросамолёта

Начинающая компания из Бостона Regent получила 9 миллионов долларов инвестиций. Эти средства предназначены для разработки электрического гидросамолёта, который должен будет перевозить пассажиров в морских прибрежных районах. Как отмечается, для гидросамолётов
  • Анна
  • 21.04.2021
  • читать 1 минуту

Западные СМИ прокомментировали послание Владимира Путина Федеральному собранию

Зарубежные издания, проанализировав ежегодное послание Владимира Путина, пришли к выводу, что он занял более жесткую позицию по отношению к западным странам. Как отмечается, большая часть послания Путина была посвящена внутрироссийской
  • Анна
  • 22.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 13 °C |