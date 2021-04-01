1 апреля начнут действовать некоторые изменения в действующее законодательство России. Они коснуться многих граждан страны, поэтому портал Discover24 кратко прошелся по каждому из них, чтобы выяснить, что именно изменится.

Удаленная работа для пожилых сотрудников

С 1 апреля работодатели получили возможность переводить на удаленку сотрудников, которым уже исполнилось 65 лет или более. Решение об этом принимает исключительно руководитель предприятия с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе и других факторов.

Индексация пенсий

В апреле пенсионные выплаты на 3,4 процента. Речь идет о социальных пенсиях, которые государство выплачивает инвалидам, людям, которым для страховых выплат не хватило рабочего стажа, а также дети, оставшиеся без кормильца. Средний размер этого пособия составит 10 843 рубля.

Российский софт на смартфонах

Еще одно изменение коснется мобильных телефонов, поступающих в продажу на территории России. Теперь на них по умолчанию будут устанавливаться приложения от отечественных разработчиков. В списке – софт от Mail.Ru и «Яндекса», программа портала Госуслуг и многое другое.

Перерасчет пособий для детей дошкольного возраста

Некоторые российские семьи с апреля 2021 года начнут получать увеличенные пособия. Они адресованы тем, кто даже с 50-процентной выплатой не может дотянуть до установленного в регионе прожиточного минимума. В этом случае пособие увеличат еще на четверть.

Подорожание алкоголя и табачных изделий

Цены повысятся не на весь алкоголь, а только на пиво. Все дело в том, что ранее оно в список алкогольное продукции не входило и следовательно, продавалось без акцизных марок. Теперь принято решение все же наклеивать на бутылки, что по мнению разработчиков законопроекта, должно свести к минимуму риски появления на рынке подделок. Пока эта норма вводится в качестве эксперимента, однако до 31 августа пиво будет продаваться дороже, чем обычно.

Борьбой с нелегальными товарами объясняется и повышение цен на сигареты. Теперь самые дешевые из них будут стоить чуть более 107, а со следующего года – 119 рублей. В среднем же стоимость пачки сигарет поднимется на 20 рублей.

Новый подход к экзамену на права

В этой сфере в апреле вступят в силу сразу два новых правила. Во-первых, во время сдачи экзамена в транспортном средстве будущий водитель уже не будет оставаться один на один с инструктором – новый закон разрешает находиться в авто другим людям, чтобы обеспечить максимальную прозрачность.

Во-вторых, экзамены будут проводиться только в реальных условиях, что исключит необходимость предварительных выездов на специальной оборудованных площадках.