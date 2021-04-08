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Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о своём разводе с певицей Ани Лорак.

Как отмечается, в 2019 году он изменил певице, что не удалось сохранить в тайне – папарацци заметили его в клубе с другой женщиной. Был сильный скандал, которые привёл к разводу. По словам Мурата, разрыв с Лорак он пережил тяжело, так как ему ради неё пришлось переехать в Киев.

Предприниматель отметил, что 15 лет жил с человеком, однако из-за этой ситуации остался один в стране, куда приехал ради семьи. Он признался, что его затянули клубы, и оправдываться он не собирается.

Бывшим супругам удалось наладить дружеские отношения ради их дочери, которой в июне исполнится 10 лет. Мурат в настоящее время состоит в отношениях с 24-летней визажисткой, а у Лорак, как она недавно заявила, новый роман, но личность возлюбленного она не раскрыла.

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