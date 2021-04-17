На сайте нижней палаты российского парламента появилась информация из деклараций ряда депутатов Госдумы, уже отчитавшихся за свои доходы по прошлому году. Выяснилось, что наиболее зажиточным парламентарием от Ростовской области стал экс-глава администрации Ростова-на-Дону.

Михаил Чернышов заработал 13 миллионов рублей за 2020 год и на 1,8 млн превзошел свое же достижение за предыдущий отчетный период.

На второй строчке оказался депутат от партии «Единая Россия» Алексей Кобилев. Он заработал 11,1 миллиона рублей, что на 0,7 млн меньше, чем в прошлом году. По итогам 2019-го именно Кобилев возглавлял данный рейтинг, однако Чернышову удалось обойти своего однопартийца.

Третью позицию с результатом в 6,5 миллиона рублей занял член партии ЛДПР Сергей Иванов. Он заработал на 800 тысяч больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в пятерке представлены еще два депутата от Ростовской области – Виктор Водолацкий, заработавший 6,2 миллиона рублей, и Александр Каминский (5,7 млн).